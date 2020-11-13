Росстат насчитал в Башкирии в четыре раза меньше смертей от коронавируса, чем местный оперштаб

В Башкирии 65 человек умерли от коронавируса с начала пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам сентября Росстат насчитал в Башкирии всего три смерти, основной причиной которых стал коронавирус. Это в четыре раза меньше, чем заявлял в тот же месяц местный оперативный штаб. Согласно данным федерального статистического ведомства, в еще одном случае COVID-19 был диагностирован, но не стал «основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания».

Суточную сводку башкирского оперативного штаба дает пресс-служба администрации главы республики Радия Хабирова. Так, по этой информации за сентябрь в регионе регистрировалось 12 смертей от ковида: 10 (1 случай), 13 (1), 16 (1), 19 (2), 22 (1), 24 (1), 26 (1), 27 (2), 30 (2) числах.

По состоянию на 13 ноября в Башкирии от коронавируса скончалось 65 человек. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 12 096 жителей, выздоровело – 11 062.