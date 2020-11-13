Число заболевших коронавирусом в Башкирии перевалило за 12 тысяч человек

В Башкирии за сутки коронавирус подтвердили 115 жителям

В Башкирии число зараженных коронавирусом продолжает стремительно расти. По данным информационного центра по мониторингу COVID-19, за минувшие сутки наличие инфекции подтвердили 115 жителям региона, это осенний антирекорд. Общее количество случаев заболевания с начала пандемии перевалило за 12 тысяч человек – 12 096.

За последние 24 часа была зарегистрирована очередная смерть от ковида. Всего жертвами коронавируса в республике стали 65 человек. По одному летальному исходу регистрируется последние девять дней.

Прирост выписанных пациентов составил 45 человек. За все время выздоровели 11 056 жителей.