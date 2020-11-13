В Башкирии 11-летний мальчик попал в реанимацию после отравления жевательной смесью

Ребенка доставили в реанимацию ЦРБ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Альшеевском районе Башкирии 11-летний мальчик попал в больницу с острым отравлением жевательной смесью. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. Районный отдел правоохранительного ведомства начал доследственную проверку по признакам «сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Пятиклассника из его квартиры доставили в реанимацию Раевской центральной районной больницы 12 ноября. У него были признаки «острого отравления жевательной смесью растительного происхождения». Предположительно, речь идет о никотиносодержащей продукции.

Сейчас следователи опрашивают родителей ребенка, его сверстников и очевидцев. Сотрудники изучают жилищно-бытовые условия проживания мальчика и исследуют состав вещества, которым он отравился.