В городе Башкирии прорвало трубу: без горячей воды и тепла остались более 15 тысяч человек

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 13 ноября, в башкирском городе Белорецке прорвало водопровод. Авария случилась в районе дома №52 по улице 50 лет Октября. Из-за ЧП без отопления и горячей воды остались более 15 тысяч жителей 176 многоквартирных домов. В зоне утечки также оказались 14 социальных объектов, в числе которых три медучреждения, три школы, шесть детсадов и педагогический колледж. Об этом сообщили глава Белорецкого района Андрей Иванюта и региональное МЧС. По словам Иванюты, горячей воды и тепла в домах не будет «предположительно несколько часов».

– Сам нахожусь на месте прорыва вместе со всеми ответственными специалистами, аварийно-восстановительные работы идут, – написал глава района на своей странице «ВКонтакте». – Приносим извинения горожанам за временные неудобства. Дом, в котором живет моя семья, тоже в зоне аварии, я вас понимаю. Ответственные службы делают всё возможное, чтобы устранить аварию как можно быстрее.

фото: МЧС РБ

Сообщение о прорыве водопровода поступило в МЧС в 10:00. В аварийном ведомстве рассказали, что в больницах и образовательных учреждениях установлены электрические обогреватели. Организованы два пункта временного размещения вместимостью 1600 человек – на территории 17-й гимназии и городского дворца культуры.

Ориентировочное время восстановительных работ, по оценке МЧС – 6:00 14 ноября. Над устранением аварии работают шесть единиц техники и 17 человек.