Для обогрева людей в очередях на КТ власти Уфы пригнали автобус

фото: ГКБ №8

Администрация Уфы выделила автобус для обогрева людей, которые стоят в очереди на прохождение компьютерной томографии. «Нефаз» припаркован у городской клинической больницы №8, возле корпуса, где проводится процедура КТ. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Напомним, поток желающих пройти компьютерную томографию возрос в связи с пандемией коронавируса. Эта процедура позволяет оценить картину поражения легких.

Ранее в беседе с «КП-Уфа» врач-рентгенолог рассказала, что проходить КТ легких необходимо, «если у человека появились признаки ОРВИ и только после консультации с лечащим врачом». Проверяться в первые сутки после появления температуры бесполезно – «наиболее информативна КТ легких будет на 5-8 сутки после появления первых симптомов».