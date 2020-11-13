Мэром Стерлитамака вновь назначили Владимира Куликова

фото: администрация Стерлитамака

Мэром башкирского Стерлитамака вновь назначили Владимира Куликова. 12 ноября на заседании горсовета депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

– Я благодарен всем, что доверили мне снова работать на благо наших горожан и города. В своей работе я буду придерживаться утверждённой стратегии городского развития, выбрав для себя одну точку отсчёта – интересы горожан, – прокомментировал свое избрание 64-летний чиновник. Он добавил, что надеется на поддержку «активных жителей» города.

Напомним, Владимир Куликов стал главой администрации Стерлитамака в 2016 году. Помимо него, в этом году на руководящую должность претендовали еще два человека – Дамир Абрахимов и Александр Потапов.