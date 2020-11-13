Минобр Башкирии приказал повысить плату за детский сад с 2021 года

В Башкирии вновь вырастет плата за детсад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии с 1 января 2021 года родительская плата за детский сад вырастет на 72 рубля. Соответствующий приказ, подписанный министром образования республики Айбулатом Хажиным, был опубликован на портале правовой информации 12 ноября.

– Приказываю установить средний размер родительской платы в месяц за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях […] в сумме 1749,16 рублей, – говорится в документе.

Напомним, в прошлом году плата за детсад повышалась на 60 рублей – до 1677 рублей.