«Ужас, Марина, как так?»: в Башкирии загадочно пропала женщина

Поисковики отмечают, что Марина может находиться в любом из городов Башкирии.

23 октября в Белебее пропала 40-летняя Марина Рахматуллина. Ее исчезновение нельзя не назвать загадочным – женщина не вернулась домой еще три недели назад, и с тех пор не дает о себе знать. Удивительно, но родственники обратились к волонтерам и в полицию только сегодня. Поисковики отмечают, что Марина может находиться в любом из городов Башкирии.

- Ужас, Марина, как так, - удивляются знакомые.

- Уже вторая женщина пропадает у нас, - пишут горожане.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные.

Была одета в черную длинную куртку с капюшоном, черные сапоги замшевые и черную вязаную шапку.

Позвоните, если вы знаете, где она находится – 8 800 700 54 52.