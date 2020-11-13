Министр, которого отчитал Радий Хабиров за количество ДТП, объяснил, почему не падает смертность на дорогах

Марзаев отметил, что с их стороны делается многое, однако, всему виной пьяные водители.

Во время онлайн-пресс-конференции с ИА «Башинформ» 12 ноября Алан Марзаев, министр транспорта, объяснил, почему не получается снизить смертность на дорогах. Напомним, что Марзаева почти каждую оперативку в правительстве отчитывает Радий Хабиров – глава недоволен обстановкой на дорогах, по его мнению, люди слишком часто мрут в авариях.

Чиновник сообщил, что количество погибших в ДТП за десять месяцев 2020 года составило 376 человек, лишь на одного погибшего меньше, чем в прошлом году. И это все, несмотря на установленные камеры и отремонтированные дороги. Марзаев отметил, что с их стороны делается многое, однако, всему виной пьяные водители.

- Если бы люди не садились за руль пьяными, смертей было бы в два раза меньше. Один Минтранс не справится с проблемой. Ее надо решать комплексно. Со стороны Минтранса должна проводиться вовремя уборка снега, содержаться в порядке разметка и знаки, со стороны МВД — контроль водителей и пешеходов, со стороны участников дорожного движения – соблюдение ПДД, со стороны школ — воспитательная работа, - заявил Марзаев.