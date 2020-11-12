Во дворе дома в Башкирии рядом с машиной был обнаружен труп с разбитой головой

Мертвый мужчина лежал во дворе дома

В одном из дворов башкирского города Туймазы был обнаружен труп с разбитой головой. Мертвый 59-летний мужчина лежал возле собственной машины. Тело заметили местные жители посреди дня 9 ноября. Они вызвали полицейских.

Собственный источник «КП-Уфа» уточнил, что у погибшего была «ушибленная рана в области затылочной части». Сотрудники правоохранительных органов направили труп на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия полицейские забрали одежду, документы и сотовый телефон.

Скончался мужчина в результате нападения или попросту неудачно упал, установят специалисты.