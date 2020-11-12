В Башкирии спасатели помогли попавшему в ДТП водителю благодаря соцсети

фото: ГК РБ по ЧС

В Белорецком районе Башкирии спасатели помогли водителю выбраться из кювета на «тещином языке» благодаря пользователю инстаграма.

Как рассказали в Госкомитете республики по ЧС, вчера, 11 ноября, на трассе Белорецк-Уфа мужчина за рулем грузовика Валдай угодил в кювет. Шофер не смог позвонить в аварийную службу из-за отсутствующей связи. Ему на помощь пришел инстаграм.

Один из пользователей соцсети опубликовал в крупном автомобильном сообществе пост о попавшем в беду человеке. Информация дошла до экстренного ведомства, и спасатели сразу же выехали на помощь.

– Водитель транспортного средства, направляясь из Сибая в Уфу, не учел погодные условия и допустил съезд в кювет своего автомобиля. К счастью, никто не пострадал, – передали в Госкомитете.

Пожарная часть села Инзер вместе с сотрудниками ГИБДД оказались водителю необходимую помощь и вернули грузовик на дорогу.