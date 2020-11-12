Установлена личность 64-й жертвы коронавируса в Башкирии

От коронавируса в Башкирии скончалась 63-летняя уфимка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

64-й жертвой коронавируса в Башкирии оказалась 63-летняя жительница Уфы. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения 12 ноября.

Умершей, помимо COVID-19, диагностировали еще несколько сопутствующих заболеваний: сахарный диабет второго типа, цереброваскулярное заболевание и хроническая ишемия головного мозга. По данным статистики, за ноябрь 2020 года коронавирус стал причиной смерти для 11-ти жителей республики.

Напомним, с начала пандемии в Башкирии был зарегистрирован 11 981 случай ковида, выздоровело 11 011 человек. Из 906 жителей болеющих прямо сейчас 285 лежат в больницах – 27 в тяжелом состоянии и шестеро подключены к аппарату ИВЛ.