Башкирских депутатов и чиновников обяжут отчитываться за биткоины

Чиновников обяжут отчитываться за биткоины Фото: Иван МАКЕЕВ

Чиновников и депутатов Башкирии хотят законодательно обязать отчитываться о купленных биткоинах. Соответствующая инициатива будет рассматриваться на ближайшем пленарном заседании, сообщил 12 ноября вице-спикер регионального парламента Рустам Ишмухаметов.

Согласно новой мере, при предоставлении сведений о доходах госслужащие должны будут указывать сделки по приобретению цифровых финансовых активов и валюты.

– В современном мире огромные потоки цифровых денежных средств перемещаются за доли секунды с помощью приложения в мобильном телефоне. Коррупционные риски из-за этого очень высоки, – отметил Ишмухаетов.

Он добавил, что чиновник с формально скромными доходами может быть «биткоиновым миллионером и спокойно выводить эти миллионы за рубеж». Поэтому в этой сфере «необходим максимальный контроль» с правовой базой.