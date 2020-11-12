Сектантку из Уфы, по вине которой отец убил собственного ребенка, хотят отправить на принудительное лечение

на фото слева - отец убитого ребенка, справа - создательница секты // "КП-Урал"

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении уфимки, создавшей секту, член которой убил собственного сына. Об этом сообщили коллеги из «КП-Урал» со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.

49-летняя Земфира Г. проходит обвиняемой по ряду статей: создание и участие в секте, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, подстрекательство к истязанию ребенка, оскорбление чувств верующих и жестокое обращение с несовершеннолетним.

Секта, которую создала женщина, называлась «Ученики Иисуса Христа». Эта религиозная организация приветствовала издевательства над детьми. В 2017 году в секту попал житель Екатеринбурга, отец двоих сыновей 11 и 6 лет. Мужчина регулярно их избивал, а в ноябре прошлого года и вовсе убил младшего, 9-летнего ребенка. Он закопал тело сына в городском лесопарке. Когда было найдено тело несовершеннолетнего, стало известно, что его перед смертью били плеткой и совали в рот кляп.

Обвиняемые были пойманы в Башкирии в ходе спецоперации МВД и ФСБ. Сектанты сбежали в республику, чтобы избежать наказания.

По мнению прокуратуры, отца убитого ребенка, а также еще одну женщину из секты тоже следует отправить на лечение в психбольницу. В зависимости от участия в преступлении им вменяют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство, совершенное с особой жестокостью», «убийство малолетнего, с особой жестокостью», «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «истязание», участие в секте и «уничтожение официальных документов».