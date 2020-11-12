Уфа готова потратить на еще одну пиксельную елку почти 19 млн рублей

Первая пиксельная елка в Уфе появилась на площади Салавата Юлаева Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа готова потратить на новую пиксельную елку 18,7 млн рублей. «Горзеленхоз» объявил электронный аукцион по отбору подрядчика. Итоги торгов будут подведены 17 ноября.

Новогоднее сооружение планируется установить на Советской площади. В техзадании сказано, что высота елки не должна быть меньше 30 метров, а диаметр основания – 12,5 метра. Покрытие искусственного дерева будет включать в себя ветки из негорючей хвои и 7,8 тысячи пикселей.

При заключении госконтракта подрядчика обязуют дать годовую гарантию.

Напомним, в башкирской столице в прошлом году уже появилась одна пиксельная елка. Ее стоимость оценивается в 20 млн рублей. Сейчас коммунальщики занимаются сборкой сооружения на площади Салавата Юлаева.