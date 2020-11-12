Уфимец получил тюремный срок за 25-миллионное покушение на мошенничество

В Уфе горожанина посадили на 3 года за покушение на мошенничество

Кировский районный суд Уфы посадил 41-летнего горожанина на три года в колонию общего режима за покушение на мошенничество в размере 25 млн рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, обвиняемый знал о том, что Минземимущество республики будет проводить проверки в двух коммерческих фирмах и представительстве Союза арбитражных управляющих. В апреле 2019 года мужчина обратился к руководителю Союза и предложил ему за 25 млн рублей помочь избежать инспекцию. На самом деле у фигуранта дела не было таких полномочий. В октябре прошлого года при передаче денег его задержали сотрудники ФСБ.

– Обвиняемый признал вину в полном объеме, – передали в прокуратуре. – Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.