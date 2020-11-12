Хабиров показал копию новой башкирской «инфекционки» в Челябинске

фото: Радий Хабиров // vk.com

Под Челябинском открылся быстровозводимый ковид-госпиталь, построенный по образцу инфекционной больницы в уфимском Зубово. Фотографией объекта из соседнего региона поделился глава Башкирии Радий Хабиров.

– Ничего не напоминает? С удовольствием говорю, что наш проект инфекционной больницы начинает появляться в других субъектах РФ. Например, как на этом фото - в Челябинске. Мы желаем нашим добрым соседям успеха в борьбе с самым серьезным для всех нас вызовом, – написал руководитель республики.

Он добавил, что интерес к башкирскому проекту больницы проявили более 10 регионов России.

Напомним, в республике тем временем строится уже второй такой же ковид-госпиталь. Он появится в Стерлитамаке. Открыть его планируют 1 декабря.