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Общество

«Подарили шанс на жизнь»: девочку из Башкирии, которой искали врача, все-таки прооперируют

Провести сложную операцию вызвались нейрохирурги тюменской клиники
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас малышку обследуют врачи, после чего будет назначена дата операции

Сейчас малышку обследуют врачи, после чего будет назначена дата операции

Не так давно «КП-Уфа» писала о печальной истории трехлетней Назиры Б. из Стерлитамака. Еще в июне мама привела дочь в больницу, поскольку малышка жаловалась на сильные головные боли. Выяснилось, что у Назиры эпилепсия, и совсем скоро состояние девочки ухудшилось до критического. В итоге малышку забрали в реанимацию и ввели в искусственную кому. Врачи разводили руками – случай сложный, можем только наблюдать, а вот оперировать ребенка никто не решался. Волонтеры и мама Назиры искали врача, который бы взялся за операцию, но все было бесполезно. Состояние ребенка ухудшалось с каждым днем, поэтому риск осложнений был велик.

Казалось, только чудо может спасти ребенка – и оно произошло. Волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева сообщила радостную новость – Назиру согласились прооперировать в Тюмени.

- Они с мамой уже благополучно добрались до больницы. Сейчас будет обследование, потом назначат дату операцию. Назире подарили шанс на жизнь, и это главное! – не может сдержать своей радости Регина Биргулиева.