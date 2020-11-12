Гильмутдинов призвал водителей «незамедлительно переобуться»

Гильмутдинов обратился к водителям Фото: Рустем АХУНОВ

Главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов призвал водителей «незамедлительно» сменить шины в связи с наступлением зимней погоды. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

– Не стоит думать, что выпавший снежный покров скоро растает. Именно при таких погодных условиях увеличивается риск возникновения ДТП. Переобуи тесь незамедлительно. Не подвергайте себя и окружающих опасности и неоправданному риску, – обратился начальник республиканской ГИБДД.

Согласно прогнозу Башгидромета сегодня днем, 12 ноября, температура воздуха составит -1, -6°, завтра станет еще холоднее, -2,-7°. Специалисты также предупреждают о возникновении снежных накатов и гололедицы на дорогах.