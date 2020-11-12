В Уфе пьяный водитель без прав устроил тройное ДТП с пострадавшими

фото: ГИБДД РБ

В Уфе пьяный водитель без прав устроил ДТП с тремя автомобилями, есть пострадавшие. Авария произошла вечером 11 ноября на улице Сельской Богородской, сообщила региональная Госавтоинспекция.

По версии дорожной полиции, лишенный водительских прав за нетрезвую езду 34-летний мужчина на «Ладе Приора» врезался во встречные «Nissan Almera» и «Daewoo Nexia». В происшествии травмы получили два человека – водитель отечественной легковушки и 44-летняя пассажирка из «Daewoo».

За минувшие сутки на дорогах республики произошло 10 аварий, в которых пострадали 11 человек.