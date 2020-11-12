Гендиректор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов ответит на вопросы в прямом эфире

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Генеральный директор «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов в прямом эфире отвечает на самые важные и острые вопросы. Руководитель БСК рассказывает о работе содового завода в Стерлитамаке и обо всем, что волнует заводчан и простых жителей города.

Гендиректор БСК подводит промежуточные итоги проделанной работы и делится впечатлениями от посещения цехов за последние недели. Также Эдуард Давыдов оценит результаты изменения графика работы сменного персонала и ответит на вопросы.

Ссылка на трансляцию в скором времени появится.