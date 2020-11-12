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Общество

Стала известна личность 63-й жертвы коронавируса в Башкирии

Данные о ней раскрыл региональный Минздрав
Владислав КАЗАНЦЕВ
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63-й жертвой коронавируса в Башкирии оказалась уфимка

63-й жертвой коронавируса в Башкирии оказалась уфимка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали подробности об очередной жертве коронавируса. Напомним, 11 ноября в республике подтвердилась 63-я смерть от COVID-19.

Как пояснили в ведомстве, скончалась 57-летняя жительница Уфы. Помимо коронавирусной инфекции, у нее в анамнезе было два сопутствующих заболевания: гипертоническая болезнь и врожденный порок развития – аплазия левой почки.

По последним данным, в Башкирии с начала пандемии ковидом было инфицировано 11 871 и выздоровело 10 984 человек.

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