Природоохранная прокуратура Башкирии проверит свалку медицинских отходов в гараже под Уфой

Фото: Лия Хафизова

В ночь на среду, 11 ноября, общественница из Уфы Диана Демидова и блогер Николай Бажин обнаружили в поселке Максимовка под Уфой странный ангар с медицинскими отходами. Они записали видео с места и распространили его через социальные сети. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Сегодня также стало известно, что необычной свалкой заинтересовалась природоохранная прокуратура Башкирии.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм той самой организацией, которая занимается сбором медицинских отходов. Проверят и медицинские учреждения, который передают материалы в «утиль».

В ходе проверки природоохранная прокуратура Башкирии также поручила полиции организовать доследственную проверку по данному факту.