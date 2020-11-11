Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов ответит на вопросы в прямом эфире

Фото: соцсети

В предстоящий четверг, 12 ноября, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов проведет очередной прямой эфир, где ответит на вопросы по работе предприятия. Трансляция будет доступна в нескольких социальных сетях.

- Коллеги! Возобновляю работу в прямом эфире. 12 ноября проведем трансляцию, как и прежде, в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм, на этот раз и в Фейсбук. Отвечу на свежие обращения из соцсетей, в эфире тоже задавайте вопросы. Подведу промежуточные итоги о проделанной работе. Расскажу впечатления от посещения цехов за последние недели, оценим результаты изменения графика работы сменного персонала, - написал на своей странице генеральный директор БСК.

Как отметил Эдуард Давыдов, эфир пройдет 12 ноября, в День профсоюзного работника РБ. Начало трансляции в 19.30.

Ссылка на прямой эфир будет доступна за несколько минут до начала на странице Эдуарда Давыдова в Вконтакте.