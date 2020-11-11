В Минздраве Башкирии назвали самые зараженные коронавирусом районы

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Минздрав Башкирии опубликовал статистику по количеству пациентов с коронавирусом в районах республики. Ожидаемо, что наибольшее число заразившихся остается в Уфе. В башкирской столице на 11 ноября 2020 года зафиксировано 4659 случаев заболевания COVID-19. Второе место занял Туймазинский район республики – там выявили 678 случаев. Замкнул тройку лидеров Белебеевский район Башкирии с 547 заболевшими.

По данным министерства здравоохранения Башкирии четвертое место по количеству пациентов с коронавирусом занял Нефтекамск – там было выявлено 540 зараженных. До недавнего времени этот город занимал второе место. Пятое место на 11 ноября 2020 года у города Салават. Там ковид выявили у 495 человек.

Меньше всего зараженных коронавирусом в Башкирии в городе Межгорье – за все время пандемии там выявили всего три случая. Чуть больше, четыре пациента, оказались в Зилаирском районе. Замкнул тройку лидеров по количеству самых «свободных» от ковида районов Кигинский район – там всего 11 фактов инфицирования.