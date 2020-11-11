Прекращены поиски пропавших в Башкирии подростков

фото: "Лиза Алерт"

В Учалинском районе Башкирии прекратились поиски без вести пропавших подростков – 14-летнего Айнура и 15-летнего Данила. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». По данным активистов, юноши были обнаружены живыми и невредимыми. Где и при каких обстоятельствах их нашли, не уточняется.

Напомним, 10 ноября школьники ушли в неизвестном направлении, не известив об этом взрослых. Их начали искать минувшей ночью. Один из подростков – Данил – раньше уже проходил в полицейских ориентировках как без вести пропавший. В сентябре он сбежал из сельского детдома вместе с другим ребенком.