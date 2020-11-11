Спрогнозирован пик и спад заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Пик заболеваемости коронавирусом в Башкирии наступит в середине декабря - Минздрав

Министерство здравоохранения Башкирии спрогнозировало пик и спад заболеваемости коронавирусом. Наибольший прирост инфицированных ожидается в середине декабря, а к апрелю уровень заражаемости должен снизиться. Информацией с заседания парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике поделилась заместитель председателя Госсобрания Эльвира Аиткулова.

Напомним, по состоянию на 11 ноября 2020 года в Башкирии подтвержден 11 871 случай COVID-19, перенесли инфекцию 10 984 жителя и умерли 63. 27 ковид-положительных пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии и пятеро подключены в ИВЛ.