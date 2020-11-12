Пьяный уфимец угнал машину водителя администрации Радия Хабирова

Угонщика ранним утром остановили сотрудники ДПС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе пьяный 20-летний житель угнал машину водителя администрации главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Ранним утром 10 ноября на проспекте Октября сотрудники полка ДПС остановили «Ладу Приору», за рулем которой сидел нетрезвый парень. Документов у молодого человека на автомобиль не было, и его задержали для разбирательства.

Спустя несколько часов в полицию обратился 39-летний мужчина, работающий водителем администрации Хабирова. Он заявил об угоне своей «Приоры», припаркованной во дворе его дома. Впоследствии оказалась, что это именно тот автомобиль, который был остановлен гаишниками.

Легковушку вернули законному владельцу, а на угонщика отдел дознания завел уголовное дело. По данным собеседника, парень уже привлекался к уголовной ответственности – в 2018 году его судили за кражу.