В Башкирии снижается рождаемость

Несмотря на общее падение рождаемости, по итогам сентября Башкирия оказалась в "плюсе" по числу младенцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии по итогам прошедших девяти месяцев – с января по сентябрь – зафиксировано падение рождаемости на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщило министерство труда и социальной защиты населения.

В ведомстве отметили, что ситуация с падением рождаемости наблюдается во всех субъектах России. Лучшие регионы по этому показателю в Приволжском федеральном округе определяются уже не по росту родившихся, а по темпах сокращения рождаемости. Так, в лидерах оказалась республика Марий Эл, где на свет появились на 2% меньше детей, чем в прошлом году.

Впрочем, в Башкирии есть и хорошие новости. В сентябре здесь родилось 3 850 младенцев – на 539 больше, чем за тот же месяц прошлого года (+16,3%). Это четвертый результат по всей стране – впереди только Краснодарский край, Новосибирская область и Дагестан. Среди регионов ПФО республика по итогам сентября заняла первое место.