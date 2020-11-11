У стен башкирской больницы обнаружили мертвого пациента

Пациент погиб через два дня после госпитализации

Под окнами центральной районной больницы в башкирском городе Мелеузе был обнаружен мертвый пациент. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, 41-летнего мужчину госпитализировали в кардиологическое отделение лечебницы за два дня до гибели, 7 ноября. Ему диагностировали подозрение на ишемическую болезнь сердца. Он лежал в палате на втором этаже.

Труп пациента у стен блока поздней ночью 9 ноября заметил медицинский персонал. Врачи вызвали правоохранителей. На теле были найдены повреждения, характерные для падения с высоты. На месте происшествия предварительные причины и обстоятельствах трагедии устанавливали сотрудники МВД и следственного комитета.