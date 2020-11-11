В Башкирии зафиксирован рекордный прирост случаев внебольничной пневмонии

У 337 жителей Башкирии обнаружили пневмонию за минувшие сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за минувшие сутки было зафиксировано 337 случаев внебольничной пневмонии. Это рекордный показатель, если брать в расчет данные, которые Минздрав республики представляет с весны текущего года. Предыдущий предельный показатель регистрировался накануне, 10 ноября, – 299 случаев. Число выписанных пациентов с пневмонией, по данным здравоохранительного ведомства, так же стремительно растет – 360 человек за последние 24 часа.

Количество зараженных коронавирусом с начала пандемии составило 11 871 человек (+113 за сутки), выздоровело 10 984 (+52) и умерло 63 (+1). На данный момент ковид в Башкирии переносят 724 жителя, 300 из них находятся в больнице: 27 в тяжелом состоянии и пятеро подключены к аппарату ИВЛ.