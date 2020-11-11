Под Уфой в гараже нашли шприцы и ампулы с кровью – в Минздраве объяснили ситуацию

Фото: Лия ХАФИЗОВА

В республиканском Минздраве объяснили ситуацию с медицинскими отходами, найденными общественниками в гараже под Уфой. По словам пресс-секретаря ведомства Софьи Алешиной, ни Минздрав, ни больницы не несут никакой ответственности за эти отходы, поскольку их вывозом и утилизацией занимается специализированная компания.

- Каждая больница, медицинская организация заключает контракт со специализированной компанией по вывозу медотходов. У этой компании должна быть лицензия на транспортировку и утилизацию отходов. Клиника заключает договор и договаривается с компанией о графике вывоза медицинских отходов, и далее ответственность за их вывоз и утилизацию ложится целиком и полностью на компанию. Ни клиники, ни Минздрав уже за это не отвечает, - подчеркнула пресс-секретарь ведомства.

Напомним, что уфимская общественница Диана Демидова выложила сегодня на своей странице в социальной сети фотографии использованных шприцов, ампул с кровью и другие медотходы, упакованные в черные полиэтиленовые мешки. Их привезли на «ГАЗели» и выгрузили в арендованный гараж на окраине поселка Максимовка неизвестные лица в хостюмах химзащиты. Общественники уверены, что эти медицинские отходы вывезены из ковид-госпиталей и инфекционных клиник, поэтому написали жалобу в Минэкологии и в полицию с просьбой разобраться в ситуации.