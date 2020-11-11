Житель Башкирии дважды ударил ножом приятеля, который мешал ему спать

фото: МВД РБ

В Хайбуллинском районе Башкирии местный житель дважды ударил ножом приятеля, который мешал ему спать. Инцидент произошел 8 ноября в селе Целинный, сообщили в МВД республики.

В полиции о происшествии узнали благодаря медикам больницы, куда доставили пострадавшего. У него было два ножевых ранения – в плечо и грудь. Направленная в село следственно-оперативная группа задержала там подозреваемого – 39-летнего мужчину. В полиции восстановили цепочку событий, которые привели к преступлению.

Правоохранители выяснили, что потерпевший и подозреваемый живут по соседству. В тот день они выпивали самогон, который оказался настолько крепким, что 33-летний хозяин квартиры «отрубился».

– Вид спящего собутыльника до глубины души оскорбил гостя и было принято решение его будить. Да и пить одному совсем не хотелось. Обозленный тем, что сосед не дает ему поспать, мужчина встал, взял нож и ударил им два раза своего товарища. После этого подозреваемый вновь отключился. Будить его уже пришлось полицейским, – пояснили в МВД.

Пострадавший сейчас находится в больнице. По факту умышленного нанесения «тяжких телесных» следователи МВД возбудили уголовное дело.