Бывший борец с коррупцией из башкирской полиции «крышевал» нелегальную продажу алкоголя

Сотрудник был уволен из органов за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел».

В башкирском городе Кумертау будут судить 30-летнего экс-начальника местного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Его обвиняют в покровительстве нелегального бизнеса по продаже алкоголя. Бывшему правоохранителю инкриминируют сразу три уголовные статьи: получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение боеприпасов.

– Обвиняемый с октября 2016 по декабрь 2019 года регулярно получал деньги от троих местных жителей за общее покровительство незаконной деятельности по нелегальной продаже спиртосодержащей продукции. Ежемесячная сумма вознаграждений составляла от 1 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, – рассказали в региональной прокуратуре, где было утверждено обвинительное заключение.

В общей сложности коммерсанты отчислили на банковские карты полицейского и его знакомых почти 430 тысяч рублей. Бывший сотрудник правоохранительных органов также обвиняется в хранении у себя дома двух патронов от огнестрельного оружия.

Экс-борец с коррупцией частично признал вину в преступлениях. Его уволили со службы за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел».

Уголовное дело будет рассматривать Кумертауский межрайонный суд.