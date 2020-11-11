Житель Башкирии убил родного брата и пытался расчленить его тело

Жестокое убийство произошло в городе Нефтекамске

В башкирском городе Нефтекамске 32-летний местный житель зарезал родного брата и пытался расчленить его тело. Мужчину, отрезавшего голову родственнику, врасплох застал зашедший в квартиру отец. О преступлении рассказали в Следственном комитете республики. Ведомство возбудило уголовное дело об убийстве.

Все случилось 10 ноября в квартире дома по улице Дорожной. В тот день между братьями произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом. От ранений тот скончался на месте. Злоумышленник решил расчленить тело родственника. Когда он отрезал голову жертве, домой пришел их отец. Именно он рассказал о произошедшем в правоохранительные органы. Как уточняет собственный источник «КП-Уфа», убийце удалось завершить начатое, и он обезглавил брата.

– После этого подозреваемый скрылся с места происшествия, однако, благодаря неотложным оперативно-разыскным мероприятиям вскоре был задержан сотрудниками полиции при попытке покинуть города на попутном транспорте, – рассказали в СК.

Задержанному предъявили обвинение в убийстве и взяли его под стражу. Сейчас проводятся следственные действия и назначаются судебные экспертизы.