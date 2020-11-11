За сутки в Башкирии подтвердились 113 случаев коронавируса и еще одна смерть от инфекции

Коронавирус за сутки диагностировали 113 жителям Башкирии - это осенний рекорд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии за минувшие сутки подтвердились 113 случаев коронавируса – это очередной антирекорд за осенний период. Количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного, всего в республике 63 человека стали жертвами инфекции. По одной смерти фиксируется ежедневно последнюю неделю. Данные 11 ноября представили в пресс-службе администрации главы республики.

Общее число зараженных коронавирусом в Башкирии приближается к 12 тысячам – 11 871. Выздоровели за весь период 10 984 жителя, 52 – за последние сутки.

Активно сейчас болеют 824 человека, 300 из них лежат в больницах, а 524 – переносят болезнь в легкой форме.