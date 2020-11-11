«Я думал, такое только в кино бывает»: Хабиров рассказал о найденном «кладе»

фото: Радий Хабиров // vk.com

При строительстве Восточного выезда из Уфы были обнаружены древнейшие памятники археологии разных эпох. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщили глава Башкирии Радий Хабиров.

– Я думал, такое только в кино бывает – прямо у нас в Уфе, при строительстве Восточного выезда нашли "клад". Это ценнейшие памятники археологии эпохи неолита, бронзового века, средневековья (периода Великого переселения народов) и XVIII века, – написал руководитель региона.

фото: Радий Хабиров // vk.com

По его словам, артефакты прошлого – изделия из камня и бронзы, наконечники стрел, упряжь, керамика, монеты – впервые были обнаружены на стройке еще в 2017 году. Сейчас ученые завершают сбор этих предметов и приступают к их обработке, чтобы передать музейный фонд России. «Что-то выделят и нашему Национальному музею, так что посмотрим, какие сокровища лежат у нас буквально под ногами», – отметил Хабиров.