В Башкирии во встречном ДТП с грузовиком погибли молодые парень и девушка

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью, 11 ноября, в Иглинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария случилась на 1542 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Там столкнулись легковая Renault Megane и следовавший ей навстречу грузовик Man. От сильного удара первый автомобиль выбросило с дороги в кювет.

За рулем Renault сидел 22-летний водитель, а на пассажирском сиденье – 19-летняя девушка. Оба скончались до приезда бригады медиков.

Сейчас дорожная полиция разбирается в причинах и обстоятельствах трагедии.

За минувшие сутки это единственное смертельное ДТП. Еще в 11 авариях пострадали 14 человек.