В Башкирии прохожие нашли коробку на свалке, из которой доносились странные звуки

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Необычные находку обнаружили сотрудники магазина в селе Раевка Альшеевского района, когда выбрасывали мусор на помойку. Возле мусорных баков лежала старая картонная коробка, из которой доносились странные звуки, напоминающие плач. Открыв ее, люди ужаснулись: внутри коробки лежали новорожденные щенки, у которых еще даже не открылись глаза. Их хозяева не решили топить щенков, но вместо этого безжалостно выбросили их на свалку, оставив умирать.

Сердобольные сотрудники магазина забрали коробку, отогрели щенков в помещении и попытались их накормить. Теперь они рассчитывают, что найдутся неравнодушные люди, которые заберут щенков и станут для них любящими хозяевами. Свое объявление они оставили в местных подслушках, уточнив, что, если кто-то захочет забрать щенков домой, сейчас они находятся по адресу улица Кускова, дом № 63.