В Уфе неизвестные с флагами иностранных государств перекрыли дорогу и устроили салют

Неизвестные пускали фейерверки на парковке перед конгресс-холлом Фото: Анна САДОВНИКОВА

20 неизвестных граждан с флагами иностранных государств пускали фейерверки в центре Уфы, а затем на 13 машинах перекрыли выезд из города. По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все это случилось 8 ноября, буквально в течение 20 минут – с 18:10 до 18:30. Полицейские узнали о случившемся, увидев посты в инстаграме.

Как пояснил собеседник, 13 машин заехали на парковку перед конгресс-холлом «Торатау». Из автомобилей вышли два десятка человек. У них в руках были флаги России и двух иностранных государств, в том числе из ближнего зарубежья. На стоянке они начали пускать фейерверки «неустановленного класса». Затем машины направились к Бельскому мосту. Там кортеж остановился, заблокировав проезжую часть на выезд. Автомобили простояли так несколько минут, после чего двинулись дальше.

С чем был связано вояж по центру Уфы, пока неизвестно. Полицейские, по предварительной информации, не получали никаких тревожных вызовов от горожан.