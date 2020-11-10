В Уфе полицейские нашли у мужчины пакет с килограммом наркотиков

На задержанного завели уголовное дело

В Уфе полицейские в ходе личного досмотра обнаружили у мужчины килограмм курительных наркотиков. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков остановили 38-летнего горожанина возле одного из домов в районе Черниковки. Правоохранители провели личный досмотр и нашли у задержанного 1,3 кг запрещенных веществ растительного происхождения.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. По месту его жительства был проведен обыск. Следственный отдел возбудил уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.