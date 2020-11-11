Количество безработных в Башкирии больше числа вакансий в 2,5 раза

В банке вакансий Башкирии есть более 47 тысяч предложений

По состоянию на начало ноября 2020 года численность безработных граждан в Башкирии превысила 121 тысячу человек. Уровень регистрируемой безработицы с начала текущего года увеличился на 5,48% и составил 6,42%. В республиканском банке вакансий тем временем заявлено всего 47 тысяч предложений. Об этом сообщили в Минтруда республики. Там сложившуюся ситуацию на рынке труда связывают с пандемией коронавируса.

В ведомстве рассказали, что в регионе востребованы водители – таких вакансий с зарплатами от 10 до 85 тысяч рублей сейчас 2400, а также продавцы – 1430 рабочих мест с оплатой до 30 тысяч рублей, инженеры – (920; от 12 до 90 тысяч рублей), учителя (630; до 50 тысяч рублей) и менеджеры (410; до 80 тысяч рулей»).