Больным коронавирусом в Башкирии будут привозить на дом бесплатные лекарства

Препараты будут разносить медики и волонтеры

Жителям Башкирии, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, на дом будут привозить бесплатные лекарства. На снабжение населения препаратами от COVID-19 республика получила 151 млн рублей из федерального бюджета. Об этом 10 ноября сообщил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

– Препараты будут доставляться младшим медицинским персоналом, студентами-практикантами или волонтерами, – сказал чиновник.

О доставке препаратов извещать никто не будет, поскольку пациент и так должен сидеть дома на самоизоляции. В перечень бесплатных вошли лекарства противовирусных, антикоагулянтных, иммунных, противовоспалительных групп, а также антибиотики.