Из супермаркета в Уфе украли 50 киндер-сюрпризов

Полицейские изъяли с места преступления видеозапись

В уфимской Черниковке из супермаркета было украдено 50 киндер-сюрпризов. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Кража случилась в ночь на 7 ноября. Директору магазина поступила информация о сработавшей в нем сигнализации. Как оказалось, в супермаркет пробрался злоумышленник: он проник туда, отжав входные створки дверей, украл 50 шоколадных яиц.

Охрана приехала на место преступления через восемь минут после того как сработала сигнализация. Этого времени воришке хватило, чтобы умыкнуть сладости и скрыться. Кражу зафиксировала камера видеонаблюдения, сейчас запись изучают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.