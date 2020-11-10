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В Минздраве сообщили, кто оказался 62-й жертвой коронавируса в Башкирии

COVID-19 стал причиной смерти для уфимца
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Число жертв коронавируса в Башкирии выросло до 62

Число жертв коронавируса в Башкирии выросло до 62

В министерстве здравоохранения Башкирии раскрыли личность 62-й жертвы коронавируса в республике. Очередная смерть, вызванная непосредственно COVID-19, была подтверждена сегодня, 10 ноября.

Как пояснили в ведомстве, скончался 73-летний житель Уфы. У него, помимо ковида, было выявлено несколько заболеваний, среди которых сахарный диабет второго типа, склероз, липоматоз поджелудочной железы и хронический пиелонефрит.

С начала пандемии коронавирусом в Башкирии заразились 11 758 человек, 10 932 из них выздоровели. Прямо сейчас болеют 764 жителя республики, 289 из них лежат в ковид госпиталях – 26 в тяжелом состоянии и пятеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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