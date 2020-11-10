В уфимской электротранспорте могут повысить цены за проезд и убрать льготы

Стоимость проезда в уфимском электротранспорте могут повысить

В уфимских трамваях и троллейбусах могут повысить стоимость проезда и убрать льготные преференции. С такой инициативой выступил внешний управляющий банкротного Управления электротранспорта города Илья Павликов, сообщает «РБК-Уфа». Таким образом он предложил решить проблемы предприятия с финансированием. Еще одной возможной мерой может стать снижение зарплатного фонда сотрудников МУЭТа.

Цены на поездку Павликов планирует повысить до 23 рублей за наличный расчет и до 20 рублей по карте «Алга». Кроме того, он надеется упразднить льготные тарифы для школьников.

Вопросы планируется решить 24 ноября, когда завершится заочное голосование кредиторов предприятия. Если меры все-таки будут приняты, их реализуют до февраля 2021 года.