фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил полицейских с их профессиональным праздником. Сегодня, 10 ноября, в России отмечается день сотрудника органов внутренних дел.

В своих соцсетях руководитель региона отметил, что «даже самые самоуверенные из нас в случае опасности зовут на помощь полицию».

– В жару и в холод эти ребята делают свою работу. Тяжелую, неблагодарную. И редко слышат доброе слово в ответ. Сегодня я хочу от души поблагодарить их за огромные усилия по охране правопорядка, – написал Хабиров.

В заключение он добавил, что «крепко жмет руку каждому полицейскому», и поздравил их с праздником.

Напомним, историю праздника принято отсчитывать с 1962 года – именно тогда, 10 ноября, в СССР появился День советской милиции. Эту дату приурочили к созданию рабочей милиции в 1917 году. После распада Советского Союза праздник переименовали в День российской милиции, а в 2011 – в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.