«Стал странным, закрылся, с нами перестал общаться»: мать 31-летнего мужчины, загадочно пропавшего в Уфе

Если вам известно, где находится Ильнур, просьба сообщить по телефону 8 996 580-06-53.

В столице Башкирии с 1 ноября разыскивают 31-летнего Ильнура Гарипова, который пропал загадочным образом.

«КП-Уфа» пообщалась с матерью мужчины, которая рассказала о поведении сына в последнее время.

Оказалось, что Ильнур снимал квартиру с товарищем из Сибая. Друг представлялся Артуром, а на самом деле его зовут Загир. Это показалось маме Ильнура очень странным.

- Я была в шоке, когда узнала, что у него настоящее имя другое. Не знаю, знал ли об этом мой сын. В последнее время Ильнур очень изменился – если раньше он старался работать, проводить время с семьей и друзьями, то сейчас – просто закрылся в себе, перестал приезжать в гости и общаться с нами. В таком странном состоянии он был последнее время. Работать тоже никуда не хотел идти, ребята зовут, предлагают варианты, а ему неинтересно, - рассказала Зумрат.

Сосед Ильнура рассказал женщине, что одно время закрылся в себе, «потерялся», уехал, отключил телефон, его также все искали, родители плакали. Когда пришел в себя, вышел на связь. Зумрат переживает, что Ильнур мог последовать его примеру.

- Я говорю ему – скажи мне, пожалуйста, скажи, что случилось? А тот якобы не знает, - вздыхает женщина.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, шрам на правой руке.

Если вам известно, где находится Ильнур, просьба сообщить по телефону 8 996 580-06-53.