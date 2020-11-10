В охваченном огнем доме в Уфе погибла женщина

фото: МЧС РБ

В результате пожара в жилом доме в Уфе погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Огонь в одноэтажном кирпичном доме на улице Одесской вспыхнул минувшей ночью. Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийного ведомства поступил в 2:03. По приезде сотрудники газодымозащитной службы эвакуировали из горящего здания троих жильцов. Пожар по повышенному рангу сложности тушили 28 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники. Горение удалось локализовать в 2:57.

– В ходе тушения пожара обнаружена погибшая женщина, 1932 года рождения, – рассказали в аварийном ведомстве.

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбирается дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.