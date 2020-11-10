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Уфимский адвокат взял у подзащитного 1,2 млн рублей, пообещав подкупить сотрудника прокуратуры

Юрист пообещал доверителю, что с помощью денег он прекратит уголовное преследование
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Адвокат отделался условкой

Адвокат отделался условкой

Кировский районный суд Уфы вынес приговор адвокату, получившему от подзащитного 1,2 млн рублей якобы на подкуп сотрудника прокуратуры для прекращения уголовного преследования. Юриста признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Адвокат совершил преступление в марте текущего года. Он был задержан сотрудниками ФСБ после получения денег от своего доверителя. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд приговорил адвоката к трем годам условного срока, а также оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Юрист также не сможет заниматься адвокатской деятельностью ближайшие два года.

– В целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на его имущество – автомобиль марки «Land Rover», – добавили в прокуратуре.